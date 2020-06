Eleições. PT Americana abre consulta

O Diretório Municipal do PT de Americana, através do GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral), lança nesta terça-feira (16) um sistema de consulta popular para a construção do Plano de Governo que norteará as ações do partido no próximo ciclo eleitoral na cidade.

Ao mesmo tempo que o partido discute internamente quais os caminhos serão tomados no processo eleitoral que irá eleger o novo prefeito ou prefeita da cidade, assim como novos representantes no Poder Legislativo Municipal, o Plano de Governo é essencial para dar a linha política que o partido defenderá em sua atuação municipal para os próximos anos.

Desta forma, o GTE, coordenado por Eduardo Coienca, organizou uma equipe de coordenadores temáticos, que fomentará discussões e encaminhará o questionário formulado para filiados, entidades municipais, pessoas atuantes na sociedade em cada segmento e qualquer outra pessoa interessada em enviar propostas para enriquecer e dar vida ao Plano de Governo.

“É de fundamental importância que um partido político tenha um plano para governar a cidade. Mas um plano que seja debatido com a sociedade, com professores, donas de casa, com empresários, com micro-empresários, todos os setores devem contribuir na elaboração para que surja um plano vivo e transparente, saindo da vontade popular”, explica Coienca.

Para enviar propostas, o(a) interessado(a) deve preencher inicialmente seus dados pessoais com nome, endereço de e-mail e telefone. Em seguida, deve selecionar qual tema corresponde à sua proposta. Dentre os temas disponíveis estão Saúde, Educação, Habitação, Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer, Segurança, Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Econômico, Participação Popular, Trabalho e Renda, Direito à Cidade, Juventude, Mulheres, LGBTQI+, Igualdade Racial e Inclusão Social.

Para acessar o questionário, basta clicar no link abaixo e enviar quantas propostas quiser, que serão analisadas e eventualmente incorporadas no Plano de Governo:

https://docs.google.com/forms/d/18QJW-xUhgUzJaBBM5M-qzHrlQqAuk_7Vo-ghy9EWEN8/edit