Eleições. Prefeituras desativam redes sociais

As prefeituras vão desativar suas redes sociais a partir deste sábado. O motivo é que entraremos no período dos três meses que antecedem as eleições.

Como todas as informações sobre o coronavírus são postadas nas redes, cada prefeitura criará uma página oficial apenas para divulgar os dados da Covid-19 para que a população possa acompanhar a evolução da doença na região.

As prefeituras de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara emitiram comunicado sobre o assunto em seus perfis nas redes sociais.

Os anúncio pedem que a população acompanhe o site e as páginas referentes à covid-19. Veja um dos comunicados:

COMUNICADO

As redes sociais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste serão retiradas do ar temporariamente a partir do dia 15 de agosto, atendendo as determinações da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições), artigo 73, VI, “b”.

Durante este período, a Prefeitura terá novas páginas (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) exclusivas para divulgação de informações relativas ao enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19), conforme Emenda Constitucional 107/2020, artigo 1º, §3, inciso VIII.