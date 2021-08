Eleições OAB. Paulistas não terão voto online

O Conselho Pleno da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) aprovou na terça-feira, 24, a realização de eleições para a entidade de forma online apenas para os estados que fizeram requerimento para esta modalidade. Os advogados poderão votar remotamente no DF, SC, PR, RS e MA. A decisão gerou críticas de advogados paulistas. Um dos principais defensores da aprovação das eleições online em todo o país, o advogado Leonardo Sica, pré-candidato à presidência da seccional paulista da ordem, lamentou que São Paulo tenha ficado de fora. “A democracia interna da OAB não condiz mais com a história da entidade. Perdemos a oportunidade de recuperar nossa representatividade”, afirmou.

A OAB SP é a maior Secional do Brasil, com 247 subseções. As eleições na entidade paulista serão realizadas, simultaneamente, em novembro e deve movimentar cerca de 300 mil profissionais do setor. Muitos deles terão que viajar grandes distancias para votar. “Não é justo que um advogado associado saia de sua cidade e viaje 150 quilômetros para depositar seu voto”, lamenta Leonardo Sica. O advogado considera que as eleições online em São Paulo seria um marco na modernização da OAB, na renovação política e no fortalecimento do campo de trabalho da categoria.