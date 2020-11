Eleições. Maioria dos indecisos ainda ‘aguarda’ proposta

As eleições para prefeito e vereador que vão acontecer em nove dias ainda tem boa parte do eleitorado indeciso aguardando as propostas dos candidatos. Em meio à profusão de promessas para saúde, zona azul, a ‘volta do emprego’, o eleitor que respondeu enquete do NM no instagram disse que ainda sente falta de ouvir/receber as propostas dos candidatos.

Para 64% dos que responderam à ‘provocação’ e se disseram indecisos, os candidato ainda não foram capazes de os atingir com propostas relevantes- ou ainda esperam mais propostas para decidir em quem votará.

QUEM LEVA VANTAGEM– Em um cenário em que os candidatos ainda não conseguiram atingir os eleitores indecisos, quem leva vantagem- a princípio- são os candidatos da continuidade e os mais conhecidos. Com isso, os oponentes que lutam para ser ouvidos, ainda terão essa semana para convencer este público.