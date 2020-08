Eleições. Empresa da região cria o ‘santinho digital’

A pandemia do novo coronavírus impôs uma série de mudanças às eleições municipais de 2020, como dispensa da identificação por biometria e alterações nas datas de votação. As campanhas também terão de se adaptar ao novo cenário, já que o distanciamento social é uma das principais medidas para conter a contaminação da Covid-19. As estratégias do corpo a corpo deverão dar cada vez mais espaço à campanha digital.

De olho no novo normal eleitoral, a empresa Trend Cards, com filial em Sumaré, criou a plataforma Santinho Digital. Os sócios da empresa Marlon Rodrigo Malachias, especialista em Marketing Digital, Rafael Mello, especialista em experiência do usuário, e Paulo Henrique Santos, responsável pela Divisão de Marketing Político, explicam que a solução é mais que uma versão digital do santinho impresso. “É um conjunto de ferramentas que aproxima o candidato dos eleitores. A pandemia deve restringir as estratégias do corpo a corpo e as ferramentas digitais são o caminho para o candidato chegar ao maior número de eleitores possível”, comenta Marlon.

O Santinho Digital é composto por três produtos. O primeiro é o Cartão Digital, com foto, links para redes sociais e WhatsApp para o período pré-campanha.

O segundo produto é o Santinho Digital de Campanha que, além dos recursos do Cartão Digital, traz o número oficial do candidato, logo do partido e pode conter foto ao lado do candidato a prefeito.

E o terceiro produto é o Site Personalizado, onde o candidato pode compartilhar sua proposta, opinião e trajetória. O site também tem ferramentas de engajamento permitidas pela Justiça Eleitoral, como captura de e-mail por meio de chatbot e link para plataformas para captação de doações.

Para os criadores da ferramenta, a solução reforça a presença digital do candidato, aumentando a sua reputação e também a do partido. “As eleições municipais de 2020 serão as mais digitais da história, principalmente em função dos efeitos da pandemia. O Santinho Digital é uma maneira moderna e inteligente de chegar ao eleitor”, comenta Paulo Henrique.

Além do alcance, outra vantagem desta tecnologia está relacionada ao cuidado com o meio ambiente. Nem sempre os santinhos impressos são descartados nos locais apropriados e acabam virando lixo nas ruas, principalmente nos dias de votação, uma prática que tem sido cada vez mais repudiada pelos eleitores. “O Santinho Digital elimina este problema e mostra a consciência do candidato com as questões ambientais”, avalia Rafael.