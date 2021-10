Eleição Servidores Americana. Chapa 1 tem Forti e experiência

A eleição do sindicato dos Servidores de Americana acontece na próxima semana e até agora somente a ‘Chapa 1’ apareceu. O grupo comandado pelo atual presidente Toninho Forti traz nomes com experiência no serviço público e mescla integrantes com passagens por partidos de esquerda da cidade.

As eleições acontecem nos dias 7 e 8 deste mês (quinta-feira e sexta próximas) e estão aptos a votar servidores de carreira da prefeitura, DAE, Gama e Fusame.

CHAPA 2– Um grupo de servidores tentou montar uma Chapa 2, mas ainda antes de protocolar o pedido, houveram conversas e parte do grupo foi absorvido na Chapa 1, que conta com 30 nomes em sua composição.