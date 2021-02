Eleição do Conselho Tutelar 2019 vai ser discutida em Brasília

O grupo de candidatos que se sentiram prejudicados no 9º Processo de Escolha para Conselho Tutelar da cidade de Americana, encaminharam nesta semana, todos os documentos e provas juntadas no processo à Brasília, Ministério da Mulher da Família e Direitos Humanos, Aos cuidados do Secretário Nacional do Direito da Criança e do Adolescente Maurício Cunha solicitando respostas sobre a moção de Apelo feita em 20 de março de 2020 do vereador Thiago Martins (PV) e solicitando também a numeração da abertura da “SEI”, com essa abertura todos os documentos podem ser encaminhados ao Ministério Público Federal.

O grupo aponta que, apesar do imediatismo em formalizar as denúncias e também a publicização destas em “todas as mídias da cidade” já no dia seguinte a eleição, poucas “atitudes foram tomadas” no decorrer desses 1 ano e 4 meses após a eleição e 1 ano de exercício dos “então eleitos” faz com que o tempo passe “virando um verdadeiro jogo de empurra-empurra”, para algo que deveria ter sido resolvido de maneira imediata, principalmente com a gravidade e quantidade de provas discriminadas em documentos oficiais, testemunhas, parlamentares formalizando denúncias, além de materiais disponibilizados de maneira publica nas redes sociais e vídeos. O grupo questiona que nenhuma das denúncias foi deferida pelo CMDCA e nenhuma medida foi adotada de maneira efetiva no âmbito administrativo e também judicial.