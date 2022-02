Eleição deputado. Enquete do NM traz Juninho Dias favorito

O NM realizou esta semana uma enquete no perfil do Instagram para medir a preferência dos seguidores em relação aos possíveis candidatos a deputado federal pela região.

Na enquete, foram colocadas 4 opções de políticos. Vanderlei Macris (PSDB), Maria Giovana (PDT), Denis Andia (PV) e Juninho Dias (MDB). Foram mais de 400 votos computados.

No resultado, o atual vereador – mais votado nas eleições de 2020 – levou o favoritismo ‘disparado’. Foram 216 para Juninho Dias, o que representa 52% do total de votantes.

Em segundo lugar aparece Vanderlei Macris, com 77 votos, 19%. Em terceiro, Denis Andia, com 65 votos, 16%. Por último aparece Maria Giovana, com 58 votos, 14% das intenções de voto.

O cenário ainda não está definido de forma oficial. Vanderlei Macris é o único nome que, de fato, tem a situação partidária e de candidatura à reeleição já definida. Os outros três ainda trabalham nos bastidores com a necessidade de confirmar o partido ou a vaga- aguardando apoios.