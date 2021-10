Educação orienta sobre retorno presencial das aulas em Americana

O Conselho Municipal de Educação de Americana se reuniu, nesta segunda-feira (18), para deliberar sobre o retorno das aulas presenciais. O governo do Estado determinou que as aulas voltem presencialmente em toda a rede estadual, mas delegou às cidades que possuem o conselho específico que tomem a decisão sobre o assunto.

Por decisão unânime dos membros do Conselho, o retorno da etapa obrigatória do ensino, EMEIs e Ensino Fundamental, ocorrerá a partir do dia 3 de novembro.

A obrigatoriedade para toda a rede será em 2022. Este ano, os alunos das creches que frequentam o berçário 1 e 2 ainda continuarão com as atividades remotas, caso não haja novas orientações. Vale ressaltar que, a partir do dia 3 de novembro, faltarão apenas 33 dias para o término do ano letivo.

O retorno dos alunos do Maternal 1 e 2 fica facultativo às famílias, mas todas que assim desejarem serão atendidas a partir de novembro.

Dessa maneira, ficam obrigados a retomar as aulas presenciais a partir de 3 de novembro os alunos de Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e do Ensino Fundamental, com exceção daqueles que têm direito a afastamento com atestado médico e demais situações previstas no decreto estadual.