Educação de Sumaré recebe inscrições para novos alunos de 0 a 6 anos

A secretaria de Educação da Prefeitura de Sumaré recebe, a partir de segunda-feira (dia 16), as inscrições para o ano letivo de 2022 de novos

alunos na faixa etária entre 0 a 6 anos (que estão fora da escola), referente à Educação Infantil e ao 1º ano, inclusive PROEB (Programa

Municipal de Educação Básica). Os pais ou responsáveis devem acessar o site https://educacaosumare.com.br/inscricao/ e seguir os passos

solicitados. O prazo vai até 29 de outubro de 2021.

Para a inscrição, é necessário ter em mãos a certidão de nascimento da criança e comprovantes de endereço e de trabalho do responsável (caso

esteja trabalhando). Para os alunos de 0 a 6 anos já matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sumaré, não há necessidade de fazer nova

inscrição pois as vagas para o próximo ano já estão garantidas.

Atualmente, o município conta com 15.215 crianças entre 0 a 6 anos matriculadas, sendo 9.728 na Rede Municipal de Ensino e 5.487 em creches

conveniadas à Prefeitura por meio do PROEB. As aulas presenciais foram retomadas em 27 de julho (em junho para o PROEB), de forma híbrida,

respeitando a capacidade de 35% de alunos em sala de aula e todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Anteriormente, desde o início

da pandemia, as aulas foram realizadas de forma remota.

Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (19) 3399-5729.