Educação Ambiental lança calendário com ações ecológicas

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, lançou nesta quinta-feira (7) o calendário ambiental do mês de janeiro com ações básicas referentes a cuidados com o ecossistema, que todos podem desenvolver no dia-a-dia e incorporar novos hábitos sustentáveis. O material será compartilhado de forma digital nas redes de contato e canais da Secretaria.

Em cada dia do folhetim uma nova ação é proposta, sendo que do mês de janeiro há conteúdo alusivo ao mês de férias e início do ano, como estabelecer metas, arrumar gavetas, doar o que estiver em bom estado, reaproveitando os resíduos ao invés de descartá-los, aumentando a vida útil dos aterros.

O objetivo da agenda é multiplicar ações ambientais, trabalhar os temas de relevância e despertar na população a consciência de que cada um pode ser protagonista para a preservação do planeta. A secretaria entende que a iniciativa causa impactos de curto, médio e longo prazo, afetando as atuais e futuras gerações.

O calendário também trabalha temas ambientais de relevância como o incentivo da reciclagem, a importância da denúncia do descarte irregular, consumo consciente, uso racional de água e energia, deslocamento sustentável, entre outros.

Tendo em vista a importância da não impressão, o calendário ecológico está disponível na versão on-line, e será divulgado durante todo o ano em redes de contato, canais digitais, para a população em geral, comunidade escolar e aos funcionários públicos.