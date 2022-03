Educação Ambiental atende em nova sede

A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento – Setor de Hortas/Agricultura Urbana, está atendendo em novo endereço, na Rua dos Estudantes, 292, bairro Cordenonsi, próximo ao DAE (Departamento de Água e Esgoto). A Unidade está compartilhando o espaço com a Casa da Agricultura, inaugurada dia 3 de março, e a CATI – Coordenadoria e Assistência Técnica Integral.

A nova sede da Unidade de Educação Ambiental integrada com a CATI/Casa da Agricultura possibilitará a expansão dos trabalhos educativos, bem como o fortalecimento das ações entre a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana e Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

“O objetivo com essa integração é o fortalecimento da agricultura urbana no município. A Casa também funcionará como um Centro Educativo, com projetos desenvolvidos para visitas guiadas e cursos”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Os munícipes que queiram saber mais sobre a produção agrícola, bem como realizar ações de Educação Ambiental ou projetos em parceria, podem entrar em contato com a Unidade.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.