Educação adquire máscaras N-95 para os profissionais da rede municipal

A Secretaria de Educação de Americana vai incrementar o estoque de equipamentos de proteção nas escolas com a compra de máscaras N-95 para uso dos profissionais da educação. Ao todo, serão compradas 4.000 máscaras. Para agilizar o processo, a Educação utilizará uma ata de registro de preços que está em vigência e permitirá a compra em um prazo menor do que se fosse aberta uma nova licitação.

“O novo material se juntará ao que já foi adquirido no início do ano num esforço para garantir maior segurança aos profissionais da educação, principalmente nesse momento do retorno das atividades presenciais com alunos”, destacou o secretário de Educação, Vinícius Ghizini.

No início do ano, a Secretaria realizou a compra de máscaras descartáveis, de tecido e face shields, além de outros equipamentos de proteção, como 54 totens de álcool em gel, 200 termômetros, materiais de higiene como sabonete líquido, álcool em gel e desinfetante e fita para demarcação de solo, 200 tapetes sanitizantes, 300 caixas de sapatilhas descartáveis de TNT e luvas de procedimento.