Inscrições para creche já estão abertas

A Secretaria de Educação de Americana vai abrir inscrições para vagas nas creches da cidade, de 27 a 30 de setembro. Podem ser inscritas crianças com idade ente quatro meses e três anos. As crianças precisam ter quatro meses completos até o último dia de inscrição, ou seja, nascidas a partir de abril de 2018 a maio de 2021.

As inscrições devem ser realizadas nos dias úteis, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, em todas as unidades. Importante salientar que as unidades assistenciais, que trabalham em parceria com a Prefeitura, também são postos de inscrições, ao contrário das unidades particulares que mantêm o convênio “Creche para Todos”, que não estarão realizando as inscrições.

Para efetivar as inscrições, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou RG da criança;

– Comprovante de endereço no nome dos pais ou dos responsáveis legais;

– Comprovação e justificativa para endereço indicativo caso o endereço utilizado para fins de classificação não for o residencial;

– Comprovante de trabalho da mãe da criança se ela declara que está trabalhando.

No caso de declarações de trabalho ou de residência assinadas por terceiros, quando este não estiver presente para assinatura, a escola solicitará reconhecimento de firma ou cópia do documento (RG ou CNH) do signatário.