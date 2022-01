Eduardo e Mônica e Pânico nas telonas; veja programação

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – HOMEM-ARANHA (DUB)SEM VOLTA PARA CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 148min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h00

Sáb., Dom., Feriado: 21h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – JUNTOS E ENROLADOS (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 94min.

Após dois anos juntos, Júlio (Rafael Portugal) e Daiana (Cacau Protásio) finalmente conseguem

economizar o suficiente para realizar a tão sonhada festa de casamento. O grande dia chegou! Mas

pouco antes da cerimônia, uma mensagem no celular do noivo acabou enrolando todos os planos. O

casamento pode até ser cancelado, mas a festa não pode parar!

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – SING 2 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 109min.

Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos

amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos

palcos novamente.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h20 – 16h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00 – 17h00 – 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 17h00 – 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – KING’S MAN: A ORIGEM – DUB (DISNEY)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 132min.

Em King’s Man: A Origem, quando um grupo formado pelos piores tiranos e criminosos mais cruéis de

todos os tempos planeja uma ameaça capaz de matar milhões de inocentes, um homem é obrigado a

correr contra o tempo na tentativa de salvar o futuro da humanidade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – EDUARDO E MÔNICA (DOWNTOWN FILMES)

Comédia Romântica – Nacional – 14 Anos – Duração: 118min.

Em um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice

Braga), tendo como pano de fundo uma festa estranha com pessoas esquisitas. Uma curiosidade é

despertada entre os dois e apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Na cidade

de Brasíla dos anos 80, esse amor precisará amadurecer e aprender a superar as diferenças. A comédia

romântica é baseada na música homônima de Renato Russo, da banda Legião Urbana.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h10 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 19h10 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AS AGENTES 355 – DUB (DIAMOND FILMS)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 122min.

Quando uma arma ultrassecreta cai nas mãos de mercenários, o agente curinga da CIA Mason “Mace”

Brown precisará unir forças com a malvada agente alemã Marie, ex-aliada do MI6 e especialista em

computação de ponta Khadijah, e a habilidosa psicóloga colombiana Graciela em uma missão letal e

alucinante de recuperá-la, ao mesmo tempo em que fica um passo à frente de uma mulher misteriosa, Lin

Mi Sheng, que acompanha todos os seus movimentos. Enquanto a ação foge ao redor do mundo, dos

cafés de Paris aos mercados de Marrocos e à riqueza e glamour de Xangai, o quarteto de mulheres

forjará uma tênue lealdade que poderá proteger o mundo ou matá-las.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – PÂNICO – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 114min.

Pânico 5 é uma nova parte da franquia de terror que mostrará uma mulher voltando para sua cidade natal

e tentará descobrir quem está cometendo crimes cruéis em série.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TURMA DA MÔNICA – LIÇÕES (PARIS FILMS)

Aventura Infantil – Nacional – Livre – Duração: 91min.

Em Lições, Mônica (Giulia Benitte), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão

(Gabriel Moreira) fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão

poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA (D) (DUBLADO) (SPIDER-MAN: NO WAY HOME)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jon Watts, Duração: 02:28:00h, com: Tom Holland, Zendaya, Benedict

Cumberbatch

SALA 3

20/01/2022 – Quinta-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

22/01/2022 – Sábado: 15:00h – 18:00h – 21:00h

23/01/2022 – Domingo: 15:00h – 18:00h – 21:00h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

25/01/2022 – Terça-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES (IDIOMA ORIGINAL) (TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Daniel Rezende, Duração: 01:35:00h, com: Giulia Benite, Kevin

Vechiatto, Laura Rauseo

SALA 1

20/01/2022 – Quinta-Feira: 14:30h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 14:30h

22/01/2022 – Sábado: 14:30h

23/01/2022 – Domingo: 14:30h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 14:30h

25/01/2022 – Terça-Feira: 14:30h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 14:30h

SING 2 (D) (DUBLADO) (SING 2)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Garth Jennings, Duração: 01:49:00h, com: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett

Johansson

SALA 4

20/01/2022 – Quinta-Feira: 17:00h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 17:00h

22/01/2022 – Sábado: 17:00h

23/01/2022 – Domingo: 17:00h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 17:00h

25/01/2022 – Terça-Feira: 17:00h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 17:00h

SALA 5

20/01/2022 – Quinta-Feira: 14:20h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 14:20h

22/01/2022 – Sábado: 14:20h

23/01/2022 – Domingo: 14:20h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 14:20h

25/01/2022 – Terça-Feira: 14:20h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 14:20h

JUNTOS E ENROLADOS (IDIOMA ORIGINAL) (JUNTOS E ENROLADOS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, Duração: 01:35:00h, com:

Cacau Protásio, Rafael Portugal, Evelyn Castro

SALA 4

20/01/2022 – Quinta-Feira: 15:00h – 19:20h – 21:20h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 15:00h – 19:20h – 21:20h

22/01/2022 – Sábado: 15:00h – 19:20h – 21:20h

23/01/2022 – Domingo: 15:00h – 19:20h – 21:20h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 15:00h – 19:20h – 21:20h

25/01/2022 – Terça-Feira: 15:00h – 19:20h – 21:20h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 15:00h – 19:20h – 21:20h

PÂNICO (D) (DUBLADO) (SCREAM 5)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Duração: 01:54:00h, com: Jack Quaid,

Courteney Cox, Neve Campbell

SALA 2

20/01/2022 – Quinta-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 21:50h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 21:50h

22/01/2022 – Sábado: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 21:50h

23/01/2022 – Domingo: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 21:50h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 21:50h

25/01/2022 – Terça-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 21:50h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 21:50h

EDUARDO E MÔNICA (IDIOMA ORIGINAL) (EDUARDO E MÔNICA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: René Sampaio, Duração: 01:54:00h, com: Alice Braga, Gabriel Leone,

Juliana Carneiro da Cunha

SALA 1

20/01/2022 – Quinta-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

22/01/2022 – Sábado: 16:30h – 19:00h – 21:30h

23/01/2022 – Domingo: 16:30h – 19:00h – 21:30h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

25/01/2022 – Terça-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

AS AGENTES 355 (D) (DUBLADO) (THE 355)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Simon Kinberg, Duração: 02:02:00h, com: Jessica Chastain, Lupita Nyong’o,

Bingbing Fan

SALA 5

20/01/2022 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h

21/01/2022 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h

22/01/2022 – Sábado: 16:40h – 19:10h – 21:40h

23/01/2022 – Domingo: 16:40h – 19:10h – 21:40h

24/01/2022 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h

25/01/2022 – Terça-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h

26/01/2022 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h