Eduardo Bolsonaro visita Santa Bárbara, anuncia verba e ataca esquerda

Foto Dennis Moraes / SB24 horas

O deputado Eduardo Bolsonaro esteve em Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira. O deputado foi convidado e recebido pelo vereador Felipe Corá (Patriota).

Filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo visitou o museu da Imigração, no centro da cidade e posou para fotos ao lado de apoiadores. Eduardo não passou por Americana. Como a presença do deputado na cidade foi “na miúda”, apoiadores do bolsonarismo da política regional não estiveram presentes.

O deputado anunciou uma emenda para a reforma da Capela do Cemitério dos Americanos e, segundo Corá, também será enviada uma verba para a reforma da 1ª Igreja Batista, localizada no município. “A gente valoriza a história, tradições e culturas”, disse Eduardo.

Eduardo ainda aproveitou a oportunidade para atacar a esquerda. “A esquerda tenta reescrever a memória pra tentar colocar ali os seus heróis, o seus exemplos a serem seguidos, mas só que aqui chegaram tarde, porque já tem”, disse o deputado referindo-se à tradição dos imigrantes americanos em Santa Bárbara. Felipe Corá ainda completou, “a festa dos Confederado não vai acabar”.

MAIS ATAQUES. Para “encerrar” a sua passagem, o filho do presidente atacou, mais uma vez, os partidos de esquerda. “O PT e o PSOL são tudo a favor da ideologia de gênero, liberação da maconha, a favor de descriminalizar quem rouba, quem furta, maconheiro e vagabundo eu sou contra”, disse.