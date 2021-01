Eduardo Bolsonaro usa foto de Trump no perfil do Twitter

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) resolveu trocar sua foto no perfil do Twitter em solidariedade ao presidente dos Estado Unidos, Donald Trump e estampou a cara do Republicano na apresentação da sua conta.

Eduardo vem usando sua conta para mostrar seu desapontamento com a rede social, que baniu Trump. O filho do presidente do Brasil – Jair Bolsonaro -, ainda reclama em suas publicações que está perdendo muitos seguidores. Em um de seus twittes, Eduardo insinua que a rede social – famosa por ser mais liberal – já não é mais democrática por ter “dado um pé” em Trump.

VOTO IMPRESSO. Recentemente, Eduardo também tem falado bastante do voto impresso para 2022. O deputado ataca o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e afirma que “sem o voto impresso o risco de termos eleições sem transparência e passível de fraudes é altíssimo”.