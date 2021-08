Eduardo Bolsonaro sai em defesa de Corá

Depois que o caso do ataque do vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota) ganhou recortes ‘nacionais’ com nota do PT estadual e nacional contra ele e ter sido noticiada a decisão da Justiça para que ele retirasse do ar o vídeo que ataca a vereadora petista de Americana Prof.a Juliana, este sábado foi a vez de o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deputado federal Eduardo/PSL-SP sair em defesa do novato barbarense.

A defesa de EB foi uma publicação neste sábado em seus ‘stories’ do instagram. Eduardo Bolsonaro seguiu a linha de Corá na resposta e afirmou que ele está sendo ‘censurado’ por defender o presidente Bolsonaro. O deputado diz que Corá sofre censura ao defender o presidente de ‘ataques da vereadora Juliana do PT’.

A história começou com um vídeo publicado por Corá em que ele ataca Juliana e diz que ela precisa ‘lavar a boca com ácido sulfúrico’ antes de falar do presidente. A história ganhou destaque estadual com as notas do PT em defesa de Juliana e a decisão da Justiça.

Corá obteve neste sábado apoio de peso. Ele foi notificado pela Justiça para a retirada o vídeo de suas redes sociais e já cumpriu a medida.