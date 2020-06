Eduardo Bolsonaro dá boas-vindas a Mario Farias na Cultura

O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou sua conta no Twitter para dar as boas-vindas ao novo Secretário Especial de Cultura do Ministério de Turismo, o ex-ator global Mario Farias.

Mario marcou sua carreira como ator de Malhação e agora ocupa a vaga que foi – por pouquíssimo tempo – de também atriz global Regina Duarte.

Na publicação, Eduardo afirma que pouco conhece Mario, mas que acredita que o ex-ator fará um bom trabalho. Ainda, o deputado e filho do presidente da república pede que seus seguidores também sigam Mario nas redes sociais.