Editora lança 10ª edição do livro “Letra Viva”

Textos e ilustrações de 90 estudantes das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Campinas, Valinhos, Artur Nogueira, Rio Claro, Leme e Jahu integram o livro “Letra Viva” que será lançado pela Editora Adonis por meio de seis eventos, nos dias 26 de março, 02 e 09 de abril, sempre em dois horários: às 10 e às 16 horas, no Auditório Adonis Comelato, em Americana.

Os eventos de lançamento do livro já contam com as participações confirmadas das escritoras Luciene Tognetta, Silvia Delázari e Vanessa Aranha Morimoto e terão transmissão pelo canal do Youtube da editora. Para atender aos protocolos de prevenção à Covid-19, o lançamento foi organizado em uma série de eventos que receberá os estudantes em grupos.

A publicação, que chega a sua 10ª edição, marca o encerramento da temporada 2019 do Projeto “Como nasce um livro?”, criado pela Editora Adonis. Desenvolvida em parceria com a Gráfica Adonis, a iniciativa objetiva o estímulo ao desenvolvimento da leitura e da escrita com ações que aliam o lúdico das histórias, através da participação de um escritor, de uma contadora de histórias e da mascote da editora, Adoninha; ao caráter prático, por meio do conhecimento de todo o processo gráfico que envolve o nascimento de um livro.

A capa do livro foi ilustrada por Ingrid Pereira Bento da Silva, estudante de Jahu. O comitê editorial, responsável por selecionar os textos, é formado por professores do Centro Universitário Salesiano de São Paulo – Unisal, Unidades de Americana e Campinas. Pelo intervalo necessário entre a produção e a publicação do livro, em função da pandemia, os trabalhos de escritores e ilustradores mirins foram produzidos quando eles cursavam o Ensino Fundamental, há três anos.

O Projeto “Como nasce um livro?” já recebeu mais de 100 mil estudantes, com idades entre 6 e 12 anos, do Estado de São Paulo. “Acompanhar a reação das crianças às etapas desse projeto, ao longo desses anos, é extremamente gratificante. E quando temos um trabalho como esse, que incentiva a produção literária delas, materializado em um momento como esse, envolvendo a comunidade escolar, vemos o protagonismo que elas têm e o quão importantes são oportunidades como essa”, avalia Magali Berggren Comelato, diretora da Editora Adonis.

A 10ª edição do “Letra Viva” tem coordenação de Antonio Wardison C. Silva, Anderson Luiz Barbosa e Marcelo Augusto Scudeler, e organização de Regiane Rossi Hilkner, Marta Maria Pasquali e Mirelle Giordano Santarosa Peccim.

Lançamento da 10ª edição do livro “Letra Viva”

26 de março, 02 e 09 de abril: às 10 horas e às 16 horas

YouTube – Editora Adonis