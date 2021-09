“Edison Mano” retoma urgência e emergência

O Pronto Socorro “Edison Mano” retomará os atendimentos de urgência e emergência em geral no próximo (11). A medida ocorre devido a diminuição dos percentuais de internações em leitos de UTI, com respiradores e clínicos verificada nas últimas semanas. Desde o início da pandemia da Covid-19, Santa Bárbara d’Oeste ampliou significativamente sua rede pública de Saúde, com a implantação do Hospital de Campanha e a criação do Complexo Covid-19 envolvendo o Hospital Santa Bárbara e o Pronto Socorro “Edison Mano”.

Para atendimento exclusivo de casos da Covid-19, Santa Bárbara que ampliou significativamente sua rede pública de Saúde possui ao todo 108 leitos, sendo 26 leitos de UTI, 32 leitos com respiradores e 50 leitos clínicos, distribuídos no Hospital Santa Bárbara, Hospital de Campanha e PS “Edison Mano”.

Esta estrutura possibilitou que o cidadão barbarense fosse assistido em um dos momentos mais difíceis da pandemia, iniciado em março deste ano. Somente no Hospital de Campanha, em pouco mais de um ano, 1.030 pacientes foram recuperados e retornaram para suas casas. “Nossa Saúde foi capaz de enfrentar a pandemia sem que ninguém deixasse de ser atendido, em um momento difícil e determinante que buscamos oferecer e ofertar a melhor estrutura de atendimento às pessoas, para que pudessem ser tratadas e voltassem para suas famílias. Somente o Hospital de Campanha permitiu que mais de 1 mil pessoas voltassem para suas famílias”, explicou o prefeito.

Como parte desta estrutura, durante esse período mais crítico da pandemia, o PS “Edison Mano” passou a atender única e exclusivamente casos relacionados a Covid-19, ampliando ainda mais o atendimento ao cidadão barbarense e permitindo a criação deste “Complexo Covid-19”.

Diante da atual diminuição dos percentuais de internações, em leitos de UTI e em leitos com respiradores e leitos clínicos verificada nas últimas semanas em todas as unidades Covid-19, a Prefeitura trabalha no planejamento para que nos próximos dias o PS “Edison Mano” retome os atendimentos de urgência e emergência em geral. Durante esse período, eles estavam concentrados no PS “Afonso Ramos”, que também recebe toda a demanda de pediatria.

“Com o avanço da vacinação e a diminuição dos percentuais de ocupação dos leitos de UTI, leitos com respiradores e clínicos, decidimos que o Pronto-Socorro ‘Edison Mano’ voltará a atender com segurança as demandas de urgência e emergência. Reforço que nossa estrutura ao enfrentamento da Covid-19 está mantida, com o Hospital de Campanha, Hospital Santa Bárbara e a ala de suporte no próprio pronto-socorro ‘Edison Mano’, complementou Rafael.

Com essa nova reorganização, a parte superior do PS “Edison Mano” retomará os atendimentos de urgência e emergência, enquanto no piso inferior será mantida uma ala de suporte para atendimentos de sintomas gripais, desafogando o PS “Afonso Ramos”, que continuará atendendo casos urgência e emergência, além de toda a demanda de pediatria.

Caso seja necessário, os casos suspeitos de Covid-19 atendidos no PS “Edison Mano” serão direcionados para o Hospital de Campanha (casos leves e moderados) e Hospital Santa Bárbara (casos graves). Já os atendimentos de urgência e emergência pediátrica permanecem sendo realizados no PS “Afonso Ramos”.

A Prefeitura ressalta que, independente da melhora verificada nas últimas semanas, segue trabalhando ininterruptamente para reduzir ainda mais o número de internações pela Covid-19 no Município, mantendo o suporte necessário da Rede Municipal de Saúde para os pacientes acometidos pela doença, sendo necessário observar outros fatores, como avanço de novas variantes, e destaca sempre a importância da vacinação, do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel, manter o distanciamento social e evitar aglomerações.