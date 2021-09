Ecopontos de Americana recebem câmeras de monitoramento

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está implantando câmeras de monitoramento nos ecopontos da cidade. Seis unidades já receberam os equipamentos para auxiliar na segurança e controle dos trabalhos. A população conta com nove ecopontos para descartar corretamente diversos tipos de materiais.

As câmeras de monitoramento foram implantadas nos ecopontos do Jardim dos Lírios/Vila Mathiensen, Catarina Zanaga e Jardim Bertoni. Também estão recebendo as câmeras esta semana os ecopontos do Jardim da Paz, Jaguari e Werner Plaas/Machadinho, segundo a Sosu.

Os ecopontos funcionam nas regiões do Jardim dos Lírios/Vila Mathiensen (Rua Siriemas, 500, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, 4.483, esquina com Rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209, Distrito Industrial), Praia Azul/Jardim da Mata (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal), Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327), Nova Carioba (Rua José Nicoletti, 110) e Werner Plaas/Machadinho (Rua do Mecânico, 45) e Jardim Guanabara (Rua Castelo, 225).

O munícipe pode levar um metro cúbico de resíduo por dia ao ecoponto. As unidades recebem materiais recicláveis, restos da construção civil, móveis, entulhos, tijolos, restos de azulejo, de poda de árvore, de madeiras, equipamentos eletro eletroeletrônicos pneu (no máximo três). Não são aceitos lixos domiciliar, industrial, hospitalar e eletrônico pilhas e baterias), tintas, produtos químicos, gesso, lâmpadas e animais mortos.

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Aos sábados, das 8h às 17h e, aos domingos e feriados, das 8h às 12h.