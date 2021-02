Ecoponto do Werner Plass recebe mais 100 mudas

A Secretaria do Meio Ambiente de Americana realizou, nesta sexta-feira (19), mais uma ação do “Plantio das 100 mudas”, em que duas mudas da espécie Jequitibá Rosa foram plantadas no ecoponto do bairro Wener Plaas/Machadinho. O ato fez parte do “Mutirão dos 100 dias de limpeza”, realizado pelas secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, desde o dia 18 de janeiro. Servidores municipais participaram do plantio.

“O plantio de árvores é uma das principais recomendações de especialistas para combater o aquecimento global e a natureza está diretamente ligada a qualidade de vida dos seres vivos. Que este projeto incentive a população a cuidar sob diferentes aspectos do nosso meio ambiente”, disse o secretário Fabio Renato de Oliveira.

De acordo com a secretaria municipal, 100 mudas devem ser plantadas em 100 dias nas principais avenidas da cidade, prédio públicos, unidades de ensino e ecopontos. O “Mutirão dos 100 dias”, ação pedida pelo prefeito Chico Sardelli, em função do período de chuvas e a alta de demandas por limpeza, consiste na manutenção, limpeza e plantio em diversas ruas, avenidas e locais públicos de Americana. O objetivo é reforçar os serviços de poda, capinação, desobstrução de galerias, pintura de guias, recolhimento de volumosos das vias e áreas públicas.

Atualmente, a cidade conta com nove ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios, Jardim da Mata/Praia Azul, Jardim Bertoni, Jardim da Paz, Antônio Zanaga, Catharina Zanaga, Nova Carioba, Werner Plaas e Jardim Guanabara. Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, domingo e feriado, das 8 às 12 horas.