Ecocídio já, por Pedro Salvador

Pantanal em chamas, queimadas e desmatamento na Amazônia, seca no Norte, Sul, no Sudeste e no Centro oeste, recorde de calor, rios secando, ar de péssima qualidade. É nesse cenário apocalíptico que estamos vivendo.

A humanidade está atônita com as alterações climáticas, exige medidas imediatas em defesa da vida.

O Papa Francisco, vem dizendo que quem provoca mudanças climáticas, comete “pecados contra a ecologia”.

2021, pode ser um divisor de águas em relação aos crimes contra a natureza, temos o que comemorar, boas iniciativas estão surgindo.

Algumas Ilhas do pacífico, que correm o risco de desaparecer devido a subida dos oceanos, provocado pelo aquecimento global, iniciaram um movimento pela criação do “Ecocídio”.

A iniciativa visa tipificar como crime, as agressões ao meio ambiente, e tenha o mesmo tratamento de genocídio ou crimes contra a humanidade.

O movimento começa a ganhar força com a participação de diversos países europeus, a Bélgica e França estão na linha de frente.

Os “Ecocídas” serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia na Holanda, entidade que já analisa denúncia por genocídio contra o Presidente Bolsonaro.

Pelo visto, a folha corrida do presidente fanfarrão, deverá ficar mais extensa.

Parece que no fim do tenebroso túnel de 2020, enfim, surge uma boa notícia.

Feliz Natal a todos!

Pedro Salvador – Ex Vereador.