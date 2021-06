Eco Boutique Hotel eleito um dos melhores do mundo

O Ilha de Toque Toque Eco Boutique Hotel & SPA (ITTEBH), localizado em São Sebastião (litoral norte de São Paulo), conquista pelo décimo ano consecutivo o prêmio Tripadvisor Travelers’ Choice Award 2021. A premiação identifica anualmente os melhores do mundo e é concedida pela plataforma TripAdvisor, que possui viajantes do mundo todo, estes que avaliam e classificam empreendimentos como hotéis, pousadas e restaurantes.

O prêmio mostra o reconhecimento público do ITTEBH em quesitos considerados essenciais para uma experiência de turismo a nível nacional e internacional, como infraestrutura e qualidade no atendimento. A plataforma premia anualmente empreendimentos que sempre estão entre os 10% dos melhores, todos num ranking definido pelo algoritmo do TripAdvisor e que considera as avaliações dos usuários.

“Mesmo passando por um período de grande impacto para o setor do turismo, em meio à pandemia, investimos constantemente em treinamento da equipe e infraestrutura, com suítes Eco-Friendly (instalações que preservam e respeitam o meio ambiente), gastronomia caiçara, além de serviços que contribuam com o bem-estar e experiência dos hóspedes, como o SPA L’Occitane au Brésil. Estamos muito honrados de ter recebido excelentes avaliações dos clientes nos últimos 12 meses e de estar na lista dos melhores entre mais de 800 milhões de resenhas e opiniões do Tripadvisor”, conclui Edson Pavão, sócio-fundador do hotel.

O empreendimento está situado num platô a cerca de 50 metros do nível do mar e rodeado pela Mata Atlântica. Aliás, a preservação da natureza é também uma das principais preocupações do negócio. A união do meio ambiente com a sustentabilidade e o requinte de uma hospedagem em meio à Mata Atlântica é a marca por trás da gestão do hotel. O resultado é que em apenas 14 anos de vida, os gestores e o ITTEBH acumularam diversos prêmios nacionais e internacionais, como o “World Luxury Hotel Awards” 2016 e 2017 (Qatar e Suíça), além do selo – com credencial internacional – de primeiro hotel do Brasil com “Certificado Lixo Zero”, por ter alcançado o nível de reaproveitar 98% do lixo produzido no estabelecimento.

Ao longo dos anos, a administração do hotel equipou as suítes com madeira descartada na troca de postes de iluminação pública, construiu novas unidades com tilojos ecológicos, coletou e separou lixo entre descartáveis e recicláveis, além de utilizar energia solar para evitar desperdício de eletricidade. A tudo isso uniu-se uma estrutura de hotelaria que transformou o ITTBH, de acordo com o TripAdvisor Travellers Choice 2015, num dos hotéis mais românticos do Brasil.

Mais do Ilha de Toque Toque Boutique Hotel & SPA (ITTBH).

Localizado na praia de Toque Toque Grande, em São Sebastião, o Ilha de Toque Toque Eco Boutique Hotel ocupa uma área verde na encosta da serra da mata atlântica, numa área de 20 mil metros quadrados. O mar se espraia a 50 metros abaixo e a vista é incrível, especialmente da ilha que dá nome ao empreendimento na baía de Toque Toque Grande. O hotel dispõe de suítes com deck com ofurô, piscina e sauna privativos e alguma delas com vistas incríveis para o mar.