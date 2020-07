Ecad homenageia Elizeth Cardoso no ano de seu centenário

O ano de 2020 celebra o centenário de Elizeth Cardoso, uma das mais importantes cantoras brasileiras de todos os tempos. A “Divina” nasceu no dia 16 de julho de 1920 e se tornaria uma das importantes divas da música brasileira. Em sua homenagem, o Ecad fez um estudo sobre as músicas gravadas por ela e que mais tocaram nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. Elizeth nos deixou há 30 anos, no dia 7 de maio de 1990.

O levantamento apontou que as cinco músicas mais tocadas gravadas pela artista foram “Eu Bebo Sim”, “Naquela Mesa”, “Barracão”, “No Tempo Dos Quintais”, “No Rancho Fundo” e “Na Cadência Do Samba” nos segmentos de Rádio, Sonorização ambiental, Casas de festa e diversão, Carnaval e Festa junina.

Elizeth Cardoso tem 872 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad e teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais nos últimos cinco anos provenientes dos segmentos de TVs e Rádio. É importante ressaltar que seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais pela execução pública de músicas das quais ela foi intérprete. O pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias) das músicas, conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Ranking das obras mais interpretadas pela Elizeth Cardoso nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização ambiental, Casas de festa e diversão, Carnaval e Festa junina)