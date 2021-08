E-sports são tema de bate-papo

No dia 25 de agosto, quarta-feira, às 19h30 estreia o primeiro episódio da série Papos PUCRS. O novo projeto do Instituto de Cultura da Universidade inicia com um bate-papo sobre “eSports é coisa séria”. Questões sobre a profissionalização dos games, além dos desafios tecnológicos e a falta de oportunidades para jovens de baixa renda são abordadas pelo ex-jogador profissional Gabriel “Kami” Bohm e o empresário e produtor cultural Ricardo Chantilly. A mediação será feita pelo professor André Fagundes Pase e transmitida através perfil PUCRS Cultura no Facebook e do canal da PUCRS no YouTube – onde fica disponível para acesso posterior.

Papos PUCRS é um projeto cultural que visa levantar discussões sobre temas importantes da atualidade através de conversas e debates com influenciadores e profissionais no assunto, com papos descontraídos que aproximem o público do tema.

Sobre os convidados

Gabriel Bohm Santos, conhecido também como Kami ou KamiKat, é ex-jogador profissional de League Of Legends. Integrou a equipe de paiNGaming a partir de 2011. Foi campeão de duas edições do Campeonato Brasileiro de League Of Legends (2013 e 2015). Além disso, disputou o Campeonato Mundial de League Of Legends em 2015, ano no qual figurou entre os 20 melhores do mundo. Eleito para representar o International Wildcard All-Stars. Em 2020, Kami anunciou oficialmente sua aposentadoria no cenário competitivo e atualmente possui mais de 700 mil inscritos em seu canal no YouTube, onde grava vídeos de gameplay, opiniões e vlogs sobre a rotina de jogador profissional de League Of Legends.

Ricardo Chantilly é produtor cultural e empresário de grandes nomes da música nacional. Ao lado de José Junior, fundou o Afrogames: Centro de Treinamento de eSports na favela de Vigário Geral (RJ). A iniciativa promove curso de jogos, aulas de inglês e oficinas para a criação de videogames desde 2019, com o objetivo de levar a tecnologia e a introdução dos games para jovens. O Afrogames foi a primeira comunidade do mundo a ganhar um centro de treinamento de eSports, focado nos jogos League of Legends (LoL) e Fortnite.

Sobre o mediador

André Fagundes Pase é doutor em Comunicação Social, professor visitante no Comparative Media Studies/Writing do Massachusetts Institute of Technology (EUA) e na Université Paul Valéry – Montpellier III (França). É pesquisador e professor da Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos / PUCRS) e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS. Integra a coordenação da Especialização em Desenvolvimento de Jogos Digitais da PUCRS. Também é pesquisador do Ubilab, Laboratório de Pesquisa em Mobilidade e Convergência Midiática, e coordenador do grupo de pesquisa Jogos e Entretenimento Digital Interativo (JEDI). TEDx speaker e Retrogamer.

SERVIÇO

O quê? Papo PUCRS – eSports é coisa séria

Quando? 25 de agosto

Que horas? 19h30

Onde? Facebook PUCRS Cultura e canal da PUCRS no YouTube