E os ônibus. Vão voltar ao horário ‘verde’?

Usuários do sistema de transporte público de Americana entraram em contato com o NM para reclamar dos horários dos ônibus. Uma usuária enviou ‘print’ de comunicado da empresa Sou Americana afirmando que ainda não existe previsão para o retorno dos horários como era antes da pandemia e da implementação das fases pelo governo do Estado.

Fase Verde começa a valer na região. Entenda

Os usuários do sistema reclamam que, com a quase volta à normalidade da fase verde, a pressão no sistema de transporte público deveria trazer, pelo menos, um planejamento do ‘retorno à normalidade’ por parte da empresa Sou Americana, que administra hoje o sistema de ônibus na cidade.