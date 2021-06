É concluído asfalto da Rua Clarice Baruque Dodson

Os serviços para o prolongamento do asfalto na Rua Clarice Baruque Dodson, na Zona Leste do Município, foram finalizados. A obra foi executada em parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e a iniciativa privada, sem custos aos cofres públicos.

Foram executadas drenagem, instalação de novas tubulações, construção de guias e sarjetas e a pavimentação, com a última camada do asfalto aplicada na segunda-feira (14).

A região foi profundamente transformada, com uma reurbanização iniciada ainda em 2013. A antiga favela Zumbi dos Palmares foi extinta, graças à construção das 1320 moradias populares do Bosque das Árvores – concluída em 2016. Posteriormente, o terreno foi limpo e hoje dá espaço a novos empreendimentos habitacionais, comerciais, e todo o sistema viário.

“Desde 2013, ainda com o prefeito Denis Andia, o nosso trabalho é realizado com o objetivo de mudar as vidas das pessoas. Nos esforçamos e muito para erradicarmos a única favela que existia em Santa Bárbara d’Oeste, oferecendo dignidade a quem ali vivia e realizando o sonho de muitas pessoas com a moradia própria. Com isso, transformamos a região, reurbanizando e desenvolvendo uma região”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.