E-commerce de veículos se torna negócio milionário

Se, por um lado, a pandemia afetou a economia e criou enormes dificuldades para muitos setores, por outro também fez a roda girar para aqueles que aproveitaram as transformações pelas quais o mercado e os consumidores passaram. Uma startup especializada em criar plataformas on-line para o mercado automotivo dobrou de tamanho em 2020 e prevê um crescimento de mais 93% em 2021. A razão para o crescimento da DealerSites é o atual momento pelo qual passa o mercado de compra e venda de veículos. “A transformação digital do segmento automotivo, que antes era uma tendência, precisou ser acelerada em meio à pandemia. Hoje, com as pessoas mais propensas a fechar negócios on-line, as concessionárias estão buscando novos meios de vender e comprar – e investir no digital está se tornando uma necessidade”, afirma Cesar Cantarella, CEO da DealerSites.

A empresa, que de 2019 para 2020, viu o faturamento passar de R$ 1,3 milhão para R$ 3 milhões, tem a expectativa de faturar em 2021 R$ 5,8 milhões. E aumentar a carteira de clientes de 700 para 1.200 concessionárias. A mudança no comportamento do consumidor tem feito as concessionárias abrirem o olho para a digitalização. Um estudo realizado em 2019 pela Autotrader aponta que 99% dos entrevistados não estavam satisfeitos com o processo de compra e venda de veículos. Em outro levantamento, que ouviu apenas donos de concessionárias sobre os principais desafios para 2021, 69% responderam que seria a transição para um modelo de negócio que também contemple o digital.