E-commerce vai ao supermercado: 76% dos brasileiros já usam

Impulsionado pelas restrições ao funcionamento do comércio varejista e novas dinâmicas de consumo, o comércio eletrônico brasileiro passa por um processo de aceleração e crescimento vertiginoso há aproximadamente dois anos e chegou aos supermercados. A Associação Brasileira de E-commerce (ABComm) estimava um crescimento de 18% para o setor em 2020. Mas uma pesquisa da Neotrust, realizada no primeiro trimestre de 2021, revelou um aumento impressionante. Nos três primeiros meses de 2021, foram feitas 78,5 milhões de compras on-line, 57,4% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado, e um faturamento de R$ 35,2 bilhões (72,2% maior do que em 2020).

Precursora do segmento de alimentação saudável e sempre atenta aos movimentos do mercado, a Jasmine Alimentos lança nesta segunda-feira (10) uma plataforma de e-commerce própria. A plataforma é a nova aposta da marca para levar seus produtos para todas as regiões do Brasil. Presente em mais de 20 mil pontos de venda por todo o país, a empresa investiu aproximadamente R$100.000,00 para conceber e elaborar seu próprio marketplace, após uma experiência de sucesso vendendo seus produtos pela Amazon.

“A nova operação visa o aumento da nossa cobertura, já que o cliente não dependerá de uma visita presencial em lojas e supermercados para encontrar os produtos Jasmine. Qualquer pessoa poderá acessar nosso e-commerce, encontrar todos os produtos do nosso portfólio e encomendar diretamente de casa”, destaca Rodolfo Tornesi Lourenço, CEO da empresa.

Por meio da estratégia de um marketplace B2C, a empresa busca fortalecer a presença e o alcance da marca em todo o território brasileiro. A nova plataforma de e-commerce terá abrangência nacional e entregará em todas as regiões do país, sem quaisquer restrições. “Nosso ponto de virada, o game changer, por assim dizer, foi a bem-sucedida parceria com a Amazon em 2020 para a venda dos nossos produtos. Em pouquíssimo tempo, alcançamos excelentes resultados com mais de 100 mil unidades comercializadas pelo canal. Entendemos que precisávamos ter a nossa plataforma própria com todo o portfólio disponível para o país”, complementa Rodolfo.

Alimentos por delivery e supermercado on-line são categorias que mais cresceram na websfera

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), os segmentos de comida por delivery e compras de supermercado online foram as categorias com maior crescimento no número de consumidores no comércio eletrônico. Ainda, uma pesquisa da Bain & Company aponta que 76% dos brasileiros passaram a fazer compras de supermercado online em 2021.

A nova operação virtual da Jasmine é essencial para atender aos clientes de maneira integrada e completa. “Precisamos ser omnichannel. Hoje, os canais on-line e offline se completam. O marketplace é a melhor forma de atendermos todas as necessidades dos nossos clientes e proporcionar a melhor experiência de consumo”, explica Rodolfo.

O projeto vem sendo estudado e elaborado há 04 meses e, neste primeiro momento de lançamento, as vendas estão concentradas apenas para o Brasil, mas, com expectativa de expansão para outros países ao longo dos próximos meses. O serviço do marketplace oferecerá uma logística integrada a partir de um centro de distribuição localizado em Itapevi (SP). “Temos equipes especialmente treinadas e dedicadas exclusivamente à seleção dos produtos, empacotamento e envio, o que torna o processo rápido, seguro e eficiente”, finaliza Rodolfo.