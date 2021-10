E-commerce tem mais publicidade na Black Friday do que no Natal

A 12ª edição da Black Friday no Brasil está próxima. A data, que neste ano ocorrerá em 26 de novembro, é muito aguardada pelos consumidores, uma vez que é possível encontrar uma série de produtos com descontos tanto em lojas físicas como em digitais. A popularidade cada vez maior, inclusive, tem feito com que as marcas gastem mais com campanhas publicitárias, ao ponto de transformar o período em um dos picos de investimento publicitário do ano. A edição de outubro do Data Stories, conteúdo temático lançado mensalmente pela Kantar IBOPE Media, chamado de “AD to cart: a publicidade na Black Friday” traz dados sobre como funciona a compra de propaganda nessa época.

Panorama da Black Friday

A Kantar IBOPE Media estudou o comportamento dos players de mercado na última edição da Black Friday. A partir destes dados, descobriu que 10% de toda a mídia adquirida em 2020 estava concentrada em novembro. Ao comparar a compra de espaços publicitários entre janeiro e outubro do ano passado com os gastos em novembro, é possível ver um salto de 43%, atingindo um patamar aproximado de R$ 358 milhões. O número supera o investimento feito em dezembro, tradicionalmente considerado como o “mês das festas”.

A razão para o crescimento está no novo comportamento do consumidor. Com a pandemia de Covid-19, os brasileiros passaram a ter mais familiaridade com o e-commerce. Isso fez com que as empresas criassem grandes expectativas sobre o volume de vendas durante o evento.

De forma geral, os varejistas que mais investiram em publicidade para a Black Friday foram Amazon, Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza e Mercado Livre. Ao que tudo indica, os cinco continuam apostando no sucesso da data. Isso porque, neste ano, iniciaram tais comunicações já em outubro. As campanhas vão desde contagens regressivas até dicas de planejamento.

Quando o assunto é segmento, os setores que mais elevaram a compra de mídia no mês da Black Friday foram telecomunicação (alta de 51%), turismo (41%) e comércio (16%).

Plataformas preferidas

A Black Friday ainda apresenta um fenômeno em relação às plataformas. Entre janeiro e outubro, as marcas costumam investir mais no meio digital. Em média, 59% da verba é voltada para esse canal. Já em novembro, é a televisão quem recebe a maior fatia, com 58% dos investimentos.

Isso ocorre porque a Black Friday é considerada um evento de massa. Sendo assim, as companhias optam por se comunicar em canais que têm alto grau de alcance e que podem ser explorados por diversos segmentos.

É válido destacar que estes movimentos das marcas ao longo do ano demonstram que, mais do que nunca, analisar e compreender o comportamento do mercado pode gerar insights valiosos, práticos e com aderência ao negócio.

Confira mais informações sobre publicidade na Black Friday na edição de outubro do Data Stories. O conteúdo está disponível no site da Kantar IBOPE Media: https://my.visme.co/view/01p39pm9-data-stories-ed-15-ad-to-cart-a-publicidade-na-black-friday.