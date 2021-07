E-commerce. Crescimento em cenário de pandemia

A radical mudança em nossa rotina aderida com a chegada da covid-19 nos obrigou a adotar o isolamento social como medida de prevenção, deixando parte da população em casa. No entanto, mesmo com essa restrição, o desejo das pessoas de consumir e de recuar para as compras on-line cresceu e mostrou a necessidade de manter o abastecimento da sociedade. Isso alavancou o e-commerce brasileiro e intensificou o setor de transporte de cargas e logística no País.

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a Neotrust – uma das principais fontes que trabalham com o mercado digital –, houve um aumento de 68% nas vendas em comparação com 2019, elevando a participação do e-commerce no faturamento total de varejo, que passou de 5% no final de 2019 para um patamar acima de 10% em alguns meses do ano passado. E não só isso: em 2020, mais de sete milhões de brasileiros efetuaram a sua primeira compra on-line.

De acordo com o diretor comercial do Grupo Rodonery, as empresas de transporte de cargas voltadas ao e-commerce também sentiram esse crescimento: “Com todo esse aumento, acredito que essas empresas também sofreram com as altas solicitações repentinas, visto que em nenhum momento no cenário antes da pandemia se imaginou que em tão pouco tempo teríamos esse superaquecimento nas demandas. Muitas empresas do setor, assim como o Grupo Rodonery, se adaptaram às novas necessidades do mercado, migrando parte de suas equipes e estrutura para ajudar a escoar esse excesso”.

Dadas essas informações, está claro que o e-commerce já se consolidou como uma alternativa viável para compra de produtos e serviços, oferecendo aos seus usuários maior qualidade de vida e agilidade.

Contudo, Luiz também alerta aos pontos negativos que podem ocorrer: “Como tudo na vida, penso que o e-commerce também apresenta alguns pontos negativos. Segundo especialistas, o maior deles está relacionado a possíveis fraudes durante compras on-line, como sites falsos, clonagem de cartões de crédito, invasões de contas bancárias e de e-mail e até mesmo envio de produtos falsificados”.

Cuidado e atenção precisam ser redobrados nesses momentos. Ao comprar um produto, é imprescindível que seja verificada sua avaliação, a reputação da loja, os métodos de segurança aplicados durante a compra e, inclusive, equivalência de preços, pois mercadoria com grande diferença de valores em relação ao mercado é de se desconfiar.

Sobre Luiz Nery:

Diretor Comercial do Grupo Rodonery Transportes, empresa fundada em 2010, Luiz Gustavo Nery é graduado em Comércio Exterior pela Universidade Positivo de Curitiba e pós graduado em Negócios Internacionais pela FAE Centro Universitário. Além disso é Coordenador do Instituto COMJOVEM de Desenvolvimento Mercadológico.