E-commerce cresce 51,55% na RMC no período do Natal

As vendas digitais para o período do Natal na Região Metropolitana de Campinas – considerado do dia 1º a 27 de dezembro de 2020 – cresceram 51,55% na comparação com o resultado obtido apenas com o e-commerce em 2019. Foram faturados nas vendas online R$ 195,5 milhões em 2020, contra R$ 129 milhões em 2019. As vendas nas lojas físicas, no entanto, recuaram 3,6% em relação ao ano passado. Na RMC foram movimentados cerca de R$ 5,3 bilhões em 2020 contra R$ 5,5 bilhões em 2019. No resultado geral, percentualmente o resultado de 2020 (R$ 5,5 bilhões) foi 2,25% menor do que em 2019, quando foram faturados, na somatória, R$ 5,6 bilhões.

O crescimento das vendas digitais, de acordo com o economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) ainda tem os reflexos do isolamento social, provocado pela pandemia da COVID-19. Em Campinas, os percentuais são bem parecidos aos da Região Metropolitana, com queda de 3,6% nas vendas físicas de Natal em relação a 2019 e de crescimento de 51,73% nas vendas digitais, também analisada em relação ao ano passado. Na cidade, o comércio faturou R$ 2,47 bilhões em 2020 contra R$ 2,49 bilhões em 2019, que representam uma queda percentual de 1,04%. “O efeito monetário ainda é pequeno, mas o e-commerce veio para expandir e modernizar o comércio em Campinas e Região”, avalia o economista Laerte Martins.