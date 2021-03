E-commerce cresce 21% e vai a 1,49 bilhão de acessos

Brasil, março de 2021: Com um aumento de 21% em acessos no mesmo período do ano passado, os empreendedores estão mais ligados em relação as vendas online. Eles passaram a entender que sem essa nova ferramenta é quase impossível vender mais – lembrando que 66% dos usuários acessam a internet pelo celular, ou seja, as vendas podem acontecer a qualquer lugar ou hora do dia.

Mesmo com a fase mais restritiva em São Paulo, as vendas online só aumentaram. Em comparação ao ano passado, houve aumento de 53,37% no setor de comidas e bebidas, 85,70% em farmácias, e 51,89% em móveis.

“Para se preparar para essa mudança nos gastos do consumidor e a instabilidade na restrição e de cortes, é necessário ajustar a presença do comércio eletrônico de sua pequena empresa. Crie uma experiência de comércio eletrônico perfeita para seus clientes, tornando seu site otimizado para o consumidor. Mesmo que tudo volte ao normal, não deixe as vendas on-line de lado”, recomenda Conrado Adolpho, especialista em alavancagem comercial.

As empresas devem continuar a priorizar o e-commerce. Embora a presença digital estivesse crescendo antes da pandemia, a mudança das lojas físicas para as compras on-line acelerou, em um ano, o equivalente a cinco.

As empresas ainda estavam se reestruturando quando tudo voltou a fechar, de modo que os empresários que não conseguiram se preparar financeiramente, mais uma vez, vão fazer parte do índice daqueles que fecham as portas por falta de planejamento.

Nesta fase, Conrado Adolpho realiza lives diárias que contém informações cruciais sobre o mundo dos negócios. Ele também compartilha dados e conhecimentos relevantes da área comercial, que vão desde a captação de clientes até a etapa do pós-venda.

Sobre Conrado Adolpho: É autor do best-seller “Os 8Ps do Marketing Digital”, livro utilizado como material base em diversas universidades portuguesas e brasileiras como Mackenzie, USP, ESPM. Conrado também é mentor de negócios e, em seu portfólio, possui mais de 500 empresários nos últimos cinco anos, ajudando-os a tornar seus modelos de negócios muito mais lucrativos e escaláveis.