Duzzi volta ao Solidariedade com Paulinho da Força

Após convite do presidente nacional do Solidariedade deputado federal Paulinho da Força, o ex vereador de Americana Vadecir Duzzi decidiu voltar a comandar a legenda na cidade. Duzzi tem longa experiência com o partido. Ele foi candidato a deputado estadual em 2010 dobrando com Paulinho e organizou a chapa de vereadores da legenda em 2016.

A aproximação foi gestada ao longo de 2021, depois da saída do candidato do SD nas eleições de 2020 Marco Kim Jorge. Duzzi deve reorganizar o SD em Americana e região puxando a campanha de Paulinho. Em 2014, foram ‘entregues’ 3 mil votos no resultado final.