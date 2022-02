Duzzi sofre acidente no Atacadão

O ex-vereador de Americana Valdecir Duzzi, sofreu uma convulsão a noite no Atacadão em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi prontamente atendido pela equipe de resgate do corpo de bombeiros de SBO e encaminhado ao hospital Afonso Ramos onde ficou sob observação e em seguida liberado no final da noite.

Segundo Duzzi possivelmente é em decorrência de diversos fatores emocionais onde foi acarretando e em seguida convulsionando, agora segue para uma bateria de exames e está otimista. “Vai ficar bem e ainda tenho muita lenha para queimar”, disse.