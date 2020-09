Duzzi diz que não é candidato e declara apoio a M. Giovana

O ex-vereador de Americana, Valdecir Duzzi, declinou do convite do PDT e não será candidato a vereador nas eleições municipais deste ano. Em reunião com o grupo de apoiadores, Duzzi anunciou sua decisão motivada por questões familiares.

“Preciso me dedicar à família e, neste momento, não seria possível conciliar minhas atividades com uma campanha política”, avaliou.

Em contrapartida, Duzzi declarou apoio à pré-candidata Maria Giovana Fortunato e ao pré-candidato Heber Pequeno que, respectivamente, concorrem à Prefeitura de Americana e a uma cadeira na Câmara Municipal.

“Acredito na força e capacidade da mulher, características que a Maria Giovana tem demonstrado ter, somada à capacidade técnica. Com relação ao Heber, defendo a renovação, com nomes e ideias novas para o Legislativo”, apontou acrescentando que trabalhará com o partido na organização da campanha.