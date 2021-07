Duzzi cotado para vir a estadual ou federal em 2022

O nome do ex-vereador de Americana, Valdecir Duzzi, está sendo cotado por duas legendas para deputado estadual e federal nas eleições de 2022. O Solidariedade, partido presidido por Paulinho da Força, quer o americanense como opção a federal, numa dobradinha com o deputado estadual Alexandre Pereira.

Em 2018, Duzzi obteve 7.803 votos a deputado estadual pela legenda. Deste total, 6.444 foram de Americana e o restante de Santa Bárbara d’Oeste.

Já o Avante, convidou Duzzi para disputar uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no pleito do próximo ano. Duzzi, por sua vez, ainda não acenou positivamente a nenhum dos convites. Ele admite que ficou feliz com a iniciativa dos partidos e acrescentou que pretende refletir e avaliar as propostas junto com a família.

“Confesso ter ficado lisonjeado com os convites, afinal, estou longe da política partidária há alguns anos, porém sempre acompanhando o cenário. É natural que a proximidade das eleições inicie as articulações e ter meu nome lembrado é sempre uma honra”, apontou.

“Vou avaliar os convites com todo carinho, junto com minha família e pesando sempre como poderei ajudar minha cidade”, acrescentou.