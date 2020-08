Duplo homicídio registrado nesta sexta em Santa Bárbara

Dois homens baleados foram encontrados pela polícia militar no bairro Jardim das Laranjeiras, nesta sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste.

A equipe foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública na Rua Urandi, por volta das 23 horas. No local, os agentes se deparam com um homem alvejado no banco do passageiro de um veículo e outro rapaz caído a uns 30 metros do veículo, também com tiros pelo corpo.

A ambulância e o corpo de bombeiros foram acionados e as vítimas encaminhadas ao pronto-socorro Edison Mano, onde as mortes foram constatadas.

A equipe da polícia técnica recolheu do local 24 estojos de diversos calibres, além de duas munições intactas. O caso foi apresentado no plantão policial como homicídio doloso (quando há intenção de matar) e será investigado pela polícia civil.

As vítimas, dois jovens de 22 e 29 anos, residiam no Jardim Santa Fé e Jardim Pérola.