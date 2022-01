Dupla rouba vigilante em frente à empresa, mas cai pra Gama

A Guarda Municipal de Americana prendeu dois homens, um de 21 anos e outro de 38, neste domingo, por volta das 10h da manhã, no bairro Nova Americana, após a dupla ter roubado o vigilante da empresa Jolitex.

No roubo, a dupla levou do vigilante um aparelho celular, uma carteira com documentos e um rádio HT de uso na empresa.

Para realizar o roubo, foi utilizado um simulacro de arma de fogo do tipo sub metralhadora. As equipes não mediram esforços para localizar os autores do crime.

Após ambos terem sido detidos, os fatos foram narrados à autoridade policial, que deliberou pela prisão em flagrante de ambos por roubo.