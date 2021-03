Dupla rouba fiação de marmoraria no Ipiranga; um rodou

Por volta das 06h00 desta segunda feira, uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela rua Igaratá, no Jardim Ipiranga, onde abordaram M. F. S, pintor de 20 anos.

Após conversa, o rapaz contou que – com a ajuda de um outro colega – havia furtado fiação de uma máquina de uma marmoraria próxima. Segundo M.F.S, o material furtado estaria com o comparsa, que conseguiu fugir após o furto.

O proprietário do estabelecimento compareceu no local dos fatos e acompanhou os trabalhos das equipes. Diante dos fatos, foi solicitada a pericia no local por determinação da autoridade policial. O indivíduo foi apresentado ao CPJ e autuado em flagrante por furto qualificado e foi encaminhado ao sistema prisional.