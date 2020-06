Dupla roda após roubar casa no Jaguari

Dois homens foram presos no final da noite desta quarta-feira em Americana depois de tentativa de roubo a uma casa no bairro Jaguari. O ataque dos assaltante foi por volta das 23h20 na rua Jair Amorim. D. P. S. e E.T.R.O. foram detidos por homens da polícia militar.

A equipe da polícia foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de furto. Ainda durante o deslocamento, os policiais se depararam com dois homens com as mesmas características irradiadas no chamado da denúncia.

Eles traziam consigo um saco plástico em mãos. Após abordagem foram encontrados cabos elétricos, uma chave combinada e uma serra esquadro. Em contato com a vítima, esta reconheceu os autores bem como os objetos encontrados.

Buscas no local onde ocorreu o furto foi encontrada uma mochila preta pertencente a um dos rapazes. Os dois foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde após formalidades permaneceram à disposição da justiça.