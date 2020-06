Dupla na moto perde réplica de arma pra PM

Uma dupla que estava em uma moto perdeu a réplica de arma que usava durante ação da Polícia Militar de Americana na noite desta sexta-feira (26). A abordagem aos dois homens no bairro Jardim Guanabara aconteceu depois que a corporação estava em busca de uma dupla que teria cometido um roubo em comércio em Santa Bárbara d’Oeste e fugido sentido Americana.

Os dois estavam transitando pela Avenida Europa e logo foi feita abordagem. Com o condutor, a equipe composta pelo Cabo Ricardo e Soldado Caio, encontrou uma réplica de arma de cor prata. O homem alegou que o objeto tinha sido um presente do irmão e que usava para espantar gatos no condomínio onde reside.

Diante dos fatos, os dois abordados foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para prestarem depoimentos. Após as formalidades legais, um boletim de apreensão foi registrado e a dupla liberada.

Foto: Polícia Militar

Após policialpadrao.com.br