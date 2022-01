Dupla italiana nº1 do mundo do Beach Tennis em Americana esta quarta

Que o mundo está vivendo e se divertindo com o fenomenal crescimento do Beach Tennis isso não é novidade. No Brasil é o esporte que mais cresce. A febre é tanta que nesta quarta-feira, dia 26, os apaixonados pelo esporte poderão ver de perto a dupla feminina atual campeão mundial em quadra.

As italianas Giulia Gasperri, número 1 do mundo e Ninny Valentine, número 7, estarão na Aloha Beach Sports de Americana para ministrar clínica para mais de 40 pessoas. Isso mesmo 48 sortudas e sortudos estarão em quadra aprendendo com as melhores do mundo em uma oportunidade única.

“Nós tivemos a honra e sorte de conhecê-las e um torneio internacional que jogamos final do ano passado e por meio do contato do agente delas fomos os escolhidos para recebê-las aqui em Americana hoje”, declarou Danilo Glasser, proprietário do espaço.

“Elas estão vindo de Santos onde faturaram um dos torneios da ITF mais tradicional e forte do Brasil, estarão em Campinas este final de semana disputando outro torneio e nós fomos os escolhidos, com exclusividade para tê-las aqui passando essa tarde/noite conosco e mais que isso, passando muita experiência, dicas e muito mais para o pessoal. Muito bacana por parte de uma dupla de fora, que é número 1 do mundo, saber dessa importância de estar passando conhecimento para quem está começando, isso é beach tennis e é por isso que o esporte só cresce, por isso que o beach tennis é apaixonante”, completou Glasser.

As italianas estarão na Aloha Beach Sports hoje das 16h às 22h. Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.2419 próximo ao Hospital Municipal de Americana.