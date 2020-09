Live. Dupla GW estreia e vice indica que não vem candidato em 2022

A dupla GW, Giovana Fortunato/PDT e Welington Rezende/Patriotas, candidatos a prefeito e vice em Americana, estreou neste domingo nas lives- antes restrita somente a ela, e trataram de temas como saúde, ser oposição ao governo Omar Najar/MDB e a parceria oriunda da Câmara dos Vereadores.

ATAQUE AO ‘PACOTE GOVERNISTA’– Giovana insistiu várias vezes que a dupla que ela encabeça é oposição ao governo, que reúne MDB, PSDB- vice- e PV. Esta semana, Omar deixou claro que fará esforço para ajudar a eleger o empresário Chico Sardelli/PV. A ideia da campanha de Giovana é colar também o PSDB do ‘pacote do governo Omar’ e posicionar sua chapa como alternativa aos grupos que ‘se alternam no poder’.

REZENDE, TÉCNICO E JUNTO– Apresentado como alguém que tem grande sinergia com Giovana, Rezende deu a entender que estará com ela- caso eleita- até o final do mandato. Isso indica que ele não seria candidato a deputado em 2022. Com uma linguagem mais técnica e de ‘estudioso’, WR falou de consórcio de saúde e sobre o modelo para se adotar no comando do DAE.