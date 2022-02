Dupla é presa após roubar fios do Estádio Décio Vitta

Equipe da Guarda Municipal de Americana, por determinação do controle da corporação, se deslocou até o Estádio Décio Vitta, nesta quarta-feira, por volta das 21h30, para averiguar uma solicitação de furto.

A informação era de que dois indivíduos teriam fugido do local com mochilas nas costas. A equipe então fez contato com o solicitante no local que informou a direção tomada pela dupla. No acompanhamento, os agentes conseguiram localizar os acusados com as características passadas.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas nas mochilas foram localizado fios de cobre. As partes foram conduzidas ao Estádio e o solicitante reconheceu os mesmos. No local do furto foi realizada uma averiguação de constatação e, próximo a uma caixa de energia, foi localizado um alicate e o portão que dava acesso para essa caixa de energia o cadeado havia sido violado.

Um dos indivíduos foi questionado e confessou o furto ao lado do seu companheiro e que o objetivo era vender o material em um comércio de sucata no bairro São Roque.

A equipe então foi até o local informado e localizou fios de cobre de um furto da data anterior. O comerciante foi detido e apresentado, prestou depoimento e foi liberado.

Já a dupla recebeu voz de prisão em flagrante delito. Os 40kg de fios foram restituídos à vítima.