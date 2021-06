Dupla com Covid tentou passar nota falsa em Americana

Duas pessoas com sintomas de Covid 19 foram detidas pela Gama na tarde deste sábado acusadas de vender notas falsas de real. A ação foi na Rua China, Parque das Nações. Agentes da Gama foram chamados para comparecer ao Bar do Helinho por volta das 15h30 para apurar as acusações.

A primeira informação era que havia apenas um homem tentando passar nota falsa. Mas ao chegar no local ele já não estava mais lá. Com as características foi feito patrulhamento nas imediações onde foi abordado um veículo de placa OPJ8045, VW Fox na cor vermelha, com dois homens sendo que as características batiam com a do passageiro.

Foram abordados e com o J.C.S.J., 34, o mesmo que tentou passar a nota falsa no bar, reconhecido pelo proprietário,estava com duas notas de R$ 200 e com o motorista A.D.T. , 31, R$ 345 porém aparentemente as cédulas não são falsas. Já no assoalho do veículo lado do passageiro tinha uma cédula de R$ 100 e outra de R$ 200 aparentemente falsas.

A PARTE DA COVID- Um dos rapazes informou que estava com suspeita de Covid, sendo assim foram passados os dois por consulta médica e feito o teste rápido, ambas as partes testaram positivo para a doença. Foi comunicado os fatos a autoridade de polícia, onde o mesmo direcionou a ocorrência para a Polícia Federal de Piracicaba, onde foram conduzidos os dois e relatado os fatos a autoridade responsável Paollineli, ocorrência iniciando por Piracicaba.