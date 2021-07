Dupla cai com drogas na rua do Afeto

Dois homens acabaram detidos por porte de drogas na noite da quinta-feira na rua do Afeto. A ação da Guarda Municipal de Americana foi no jardim da Paz por volta das 20h. A equipe de Romu Subinspetor J Eduardo, GMs Edson e Roque e no apoio de Romu Inspetor Charles, GMs Bruno e Nelson fazia patrulhamento Tático de Romu e avistou dois homens sendo observado que um se desfez de algo sendo os dois rapidamente abordados.

Com o primeiro rapaz, durante a busca pessoal realizada, encontrado certa quantia em dinheiro que após contabilizados a saber R$ 441. Já com o segundo, outros R$100 foram localizados. Averiguado o objeto dispensado, a saber se tratar de eppendorfs cocaína, já no entorno onde se encontravam os averiguados, mais drogas foram localizadas, porções de maconha e eppendorf de cocaína.