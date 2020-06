Duas musas do Ceará no mesmo post

Duas Musas do Ceará aqui

Ela volta e comemora boa fase

Após quase quatro meses sem trabalho, Musa Ceará volta com tudo e fotografa para duas grandes marcas de roupa, e de moda praia, do Nordeste. A gata se diz feliz com a volta, aos poucos, da vida normal.

“Não foi nada fácil passar esses quase quatro meses dentro de casa sem poder trabalhar, mas estamos voltando ao normal, e vamos nos recuperar dos efeitos econômicos e sociais dessa quarentena. Não podemos perder o otimismo. Estou feliz em poder fazer o meu primeiro trabalho depois de todos esse tempo, é como se estivesse começando lá do início”, conta.

Carla Pagani teve os trabalhos cancelados logo no início da quarentena, que atinge trabalhadores de todas as áreas. Com restrições e seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde), a morena estrelou um novo ensaio e ostentou a boa forma conquistada durante o período de isolamento social, e ainda aconselhou.

“Eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Estamos passando por um momento difícil, mas a pior fase já passou, o começo, quando nada sabíamos sobre essa doença tão cruel e silenciosa. Passei os meus dias focada em conquistar a minha melhor forma para quando a vida voltasse ao normal, voltou. Meninas, vamos fazer aquela boa faxina dentro de casa, focar nos cuidados com os filhos, grudar na esteira e na bicicleta. Se acertar tudo bonitinho vocês ainda vão sair ganhando”, aconselhou a Musa do Ceará.

Eterna Musa do Ceará comenta a atual Musa do estado

Renata Alves tem usado as redes sociais para exibir a boa forma. A modelo posta desde selfies na piscina até selfies no espelho do banheiro, sempre de biquíni e ostentando o corpão.

“Tenho uma relação de muito amor com os espelhos da minha casa. Eu passo de pro outro e fico me admirando, me amando. Tudo isso é orgulho da mulher que me tornei, não é para qualquer uma não” conta aos risos. Questionada sobre quem admira no mundo do entretenimento, dos artistas em geral, a eterna Musa do Ceará surpreendeu.

“Minha inspiração sou eu. Minha maior fã sou eu. Essa gente do meio artístico é tudo metida a besta, gosto de conversa não. Eu sou um mulherão, eu sou inspiração. Eu tô com tudo”.

Renata comentou ainda sobre a atual Musa do estado, Carla Pagani, e alfinetou a morena.

“Ela que lute para ser tão respeitada e admirada como eu sou desde 2014, quando fui consagrada como Musa do meu estado. Esse título é meu faz tempo. Ela é uma mulher muito bonita, tem seus encantos, mas eu sou a Renata Alves”, alfinetou.

Fotos: Reprodução Instagram / Perfil II Comunicação